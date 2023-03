Allarme truffe agli anziani a Sarno, l'appello del sindaco: Fate attenzione L'ultimo episodio si è verificato nella giornata di ieri nella zona di Piazza Marconi

Allarme truffe agli anziani a Sarno. L'ultimo episodio si è verificato nella giornata di ieri nella zona di Piazza Marconi. Il Sindaco Giuseppe Canfora lancia l’appello: "Attenti alle truffe".

Il Sindaco Giuseppe Canfora mette in guardia i propri concittadini

Prendono di mira le persone anziane spacciandosi per operatori di società erogatrici di servizi quali luce, gas, telefono, o per amici di parenti coinvolti in incidenti stradali. Poi, con la scusa di fantomatici controlli a contatori o bollette, entrano in casa e arraffano soldi e oggetti d'oro. Il Sindaco Giuseppe Canfora mette in guardia i propri concittadini, soprattutto quelli più fragili, e lancia un accorato appello.

“Non aprire mai cancelli o porta di casa a persone sconosciute. E’ importante evitare accuratamente il contatto ravvicinato con questi delinquenti e, anche al minimo sospetto, segnalarne subito la presenza alle Forze dell’ordine. Mi raccomando non aprite a nessuno che non appartenga alla vostra stretta cerchia familiare o non sia persona conosciuta”, l'appello della fascia tricolore.