Taglio del nastro dell'oratorio Don Gerardo Fiore a Capezzano Il sindaco Morra: "Un importante momento di preghiera e aggregazione"

E' stato inaugurato nel pomeriggio di ieri alla frazione Capezzano di Pellezzano l’Oratorio Parrocchiale “don Gerardo Fiore” con la preghiera di benedizione di Sua Ecc.za Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno.

Al taglio del nastro ha partecipato anche il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra, che ha accolto il gradito invito del parroco di Capezzano don Alfonso Gentile e del Vicario Parrocchiale don Giovanni Coppola.

Il commento del sindaco Morra

“Un importante momento di preghiera e aggregazione - il commento del Primo Cittadino - l’Oratorio “don Gerardo Fiore” ha il compito di radunare fedeli e non solo per condividere momenti di socialità e di crescita spirituale. Da parte mia e dell’intera Amministrazione Comunale porgo Sinceri Auguri al Consiglio Pastorale di Capezzano per l’apertura di questo importante punto di riferimento per l’intera Comunità”.