Ospedale di Sarno: reparti potenziati, Canfora annuncia le novità ai cittadini Il sindaco: "I problemi della sanità restano, mancano fondi e medici, ma il Villa Malta resterà"

Buone notizie per i cittadini di Sarno e dell'Agro Nocerino. Dopo mesi di intenso lavoro, il sindaco Giuseppe Canfora ha annunciato importanti novità per l'ospedale Martiti di Villa Malta.

Risultati ottenuti "solo ed esclusivamente nell’interesse della mia città - sottolinea il primo cittadino - quando tutti scommettevano sulla chiusura del nostro ospedale, quando volavano accuse contro il sottoscritto o contro il Presidente De Luca, dichiarando che il nostro nosocomio era stato abbandonato ed il suo destino era segnato".

Reparti potenziati

Tempo fa era stato chiuso il reparto di Ortopedia ed anche la Ginecologia sembrava avviata allo stesso destino.

"Oggi posso dirvi che proprio il reparto di Ortopedia è stato ampiamente potenziato ma anche Ginecologia sta per diventare un fiore all’occhiello del nostro ospedale. - commenta soddisfatto la fascia tricolore - Con l’arrivo del dott. Carlo Carravetta è iniziato un nuovo corso nella chirurgia ginecologica, videolaparoscopica e mininvasiva, ed in futuro sarà introdotto la tecnica definita “partoanalgesia”.

Le novità riguardano anche il Pronto Soccorso, con l'arrivo di 5 giovani colleghi.

"Nel frattempo sono partiti tutti i concorsi per Primari e dirigenti medici", fa sapere il primo cittadino.

I complimenti del sindaco al reparto di Chirurgia

"Desidero ringraziate tutto il personale ospedaliero che, nei momenti di difficoltà, ha operato con senso di sacrificio, con grande professionalità, con coraggio, esponendosi anche a rischi, soprattutto nei turni al Pronto Soccorso, che nei mesi futuri sarà presidiato dalle Forze dell’Ordine", ha aggiunto Canfora.

Il primo cittadino si è poi congratulato con il reparto di Chirurgia a seguito di un complesso intervento effettuato, con succeso, poche settimane fa:

"Non posso non segnalare, ad esempio, che solo poche settimane fa è stato effettuato un complesso intervento di lobectomia polmonare destra in un giovane aggredito e traumatizzato e per questo mi congratulo, a nome di tutti voi, con il reparto di Chirurgia. Permettetemi di ringraziare il Direttore Generale dott. Sosto, il Direttore Sanitario dott.Sergianni, il Direttore Amministrativo dott.Peruto, il Consigliere Regionale, On. Franco Picarone ed il Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca, per la sensibilità e l’attenzione al nostro presidio ospedaliero".

I ringraziamenti

"Desidero, inoltre, ringraziare la mia Maggioranza ed il Consigliere Comunale delegato alla Sanità, Franco Robustelli. Permettetemi, infine, un ultimo ringraziamento ad una persona, un uomo di Dio che non è più tra di noi ma che ci protegge dall’alto e resta nei nostri cuori per quanto fatto, il nostro cappellano, padre Maurizio Albano.

I problemi della sanità restano, mancano fondi, mancano medici, c’è bisogno di una rivoluzione culturale nazionale, con l’abbandono del numero chiuso universitario, ma il nostro ospedale resterà e sarà la casa in cui il personale sanitario avrà cura della nostra salute", le parole del sindaco Canfora.