Uno screening audiologico gratuito presso il centro Giovani + a Pellezzano L'iniziativa è in programma domenica 19 marzo, dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Domenica 19 marzo, dalle ore 09:30 alle ore 12:30, presso il Centro Polifunzionale "Giovani +" in via Eroi di Nassyria a Coperchia, si terrà uno screening audiologico gratuito rivolto a tutta la popolazione.

L'iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Pellezzano, in collaborazione con la locale ProLoco guidata dal Presidente Luigi Carrella, sarà curata dalla dottoressa Paola Ferrigno, Tecnico Audioprotesista, che ha fortemente voluto questo appuntamento per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione delle patologie legate al calo dell'udito.

Le voci

"Ringrazio personalmente - dichiara la dott.ssa Ferrigno - il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra e il Consigliere Comunale Tiziano Sica - per tutto il supporto fornitomi nell'organizzazione pellezzanese del World Hearing Day 2023, e per essere promotori attivi della tutela della salute in ogni suo aspetto".

“Ben vengano – ha detto il Primo Cittadino – iniziative di questo tipo a tutela della salute pubblica. Siamo lieti di poter accogliere presso il Centro Polifunzionale “Giovani +” di Coperchia questo screening audiologico gratuito per tutti coloro che intenderanno sottoporsi alle visite condotte dalla dott.ssa Paola Ferrigno, che ringrazio a nome mio e dell’Amministrazione Comunale per aver scelto anche il nostro territorio come luogo per mettere in piedi questa

lodevole iniziativa”

Le visite saranno interamente gratuite a coloro che intenderanno sottoporsi allo screening.