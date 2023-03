Eboli a lutto: addio a don Enzo Caponigro, il cordoglio del sindaco Conte "Baluardo di Fede operosa, esempio di cristianità dedita al costante perseguimento del bene comune"

Dolore ad Eboli per la morte di don Enzo Caponigro, rettore prima del santuario di San Cosma e Damiano e poi del santuario di Sant'Antonio dove è stata approntata la camera ardente. Aveva da poco compiuto 90 anni.

Il sindaco del comune della Piana del Sele, Mario Conte ha voluto ricordare il prete protagonista di molteplici battaglie condotte negli anni, in particolare la costruzione della Casa del Pellegrino, per cui si è battuto fino a trascinare i politici in tribunale.

Il cordoglio del primo cittadino

"È con profondo dolore che poco fa ho accolto la notizia della scomparsa di don Enzo Caponigro. Baluardo di Fede operosa, esempio di cristianità dedita al costante perseguimento del bene comune, è stato un attore essenziale della vita sociale di Eboli", scrive la fascia tricolore.

"Fino all’ultimo rettore di Sant’Antonio e cappellano del Cimitero, in precedenza rettore del Santuario dei Santi Cosma e Damiano e a lungo riferimento della Parrocchia della Madonna delle Grazie: sempre instancabile, concreto, stimolante. Anche l’ultima volta che ho avuto il piacere di incontrarlo, in occasione del suo 90º compleanno, non aveva fatto mancare le sue critiche riflessive ed i suoi consigli illuminanti. Mancherà davvero a tutti noi.

Con le condoglianze a nome dell’amministrazione, una preghiera per lui, un abbraccio ai suoi famigliari", il ricordo.