Più controlli nel territorio: summit tra sindaci del Salernitano L'incontro tra i primi cittadini di Serre, Postiglione, Sicignano, Controne e Palomonte

Summit tra i sindaci del Salernitano per incrementare i controlli nel territorio. E' in programma per martedì 28 marzo l'incontro tra i primi cittadini di Serre, Postiglione, Sicignano degli Alburni, Controne e Palomonte.

Una prima riunione per concordare maggiori controlli allo scopo di contrastare i furti, purtroppo sempre più numerosi, si è svolta ieri mattina tra le forze dell'ordine e l'amministrazione comunale di Serre.

"Come vi avevamo già annunciato, la nostra azione amministrativa a riguardo è continua" - ha sottolineato il sindaco Opramolla annunciando il prossimo incontro presso la Casa Comunale di Serre che coinvolgerà anche il sindaco Carmine Cennamo di Postiglione, Giacomo Orco di Sicignano, Ettore Poti di Controne e Felice Cupo di Palomonte.

All’incontro parteciperanno anche i Carabinieri in servizio presso i comuni citati e i membri della Polizia Municipale.

Parla il sindaco Opramolla

"Scopo della riunione è quello di riconfermare la produttiva sinergia già avviata tra gli enti al fine di continuare a tracciare una linea comune che ci permetterà di intensificare ulteriormente i controlli sull’intera area e contrastare, così, i furti e tutti gli episodi di illegalità. - ha dichiarato il primo cittadino di Serre - Siamo convinti che solo unendo le forze riusciremo a mettere in campo tutte le risorse possibili per rendere davvero sicuro l’intero territorio".