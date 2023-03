Giornata mondiale del teatro: "Uno dei luoghi più preziosi dove fare cultura" Il messaggio del sindaco di Pellezzano: "Spazi fisici da salvaguardare ad ogni costo"

Si celebra oggi, 27 marzo, la giornata mondiale del teatro, istituita dall'Istituto Internazionale del Teatro a sostegno delle arti di scena, a partire dal 1962. Un giorno dedicato all'arte e al palcoscenico, alle tante ed immense emozioni che quella sala riesce a suscitare.

Il messaggio del sindaco di Pellezzano

Per il sindaco Francesco Morra, il teatro è "uno dei luoghi più antichi e preziosi dove si fa cultura, si diffondono valori ed emozioni, si favorisce il senso critico e il pensiero può volare libero".

"I teatri sono spazi fisici da salvaguardare ad ogni costo, soprattutto in questo momento nel quale assistiamo, su scala locale, regionale e nazionale, a tante chiusure che ci fanno male. Il mio invito è quello di sostenerli e di sostenere chi lavora in questo settore, contribuendo, con grande passione ed enormi sforzi, allo sviluppo dei territori. Cresciamo i nostri ragazzi abituandoli a vivere la seduzione della sala buia, la parola che incanta. C'è una cosa bellissima che Silvio Orlando raccontò nel corso di una intervista: il teatro è il luogo delle domande. Facciamo in modo da tenerlo sempre vivo", le sue parole.