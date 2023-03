Verso il disinquinamento del fiume Sarno: bonifica del canale San Tommaso Eliminazione degli scarichi di acque reflue non depurate. A Scafati la presentazione dei risultati

Passi avanti per l'ambiente e per il disinquinamento del Fiume Sarno. Presso la sede dell’impianto di depurazione comprensoriale Medio Sarno – Sub 1 situato a Scafati (SA), in via Ferraris, si è svolto l’evento intitolato "Bonifica del canale San Tommaso. Eliminazione degli scarichi in ambiente e presentazione delle opere realizzate".

Sono stati illustrati i risultati conseguiti a seguito dell’eliminazione degli scarichi di acque reflue non depurate nel tratto del canale San Tommaso ricadente nel Comune di Angri. Un importante risultato ambientale, raggiunto nell’ambito del programma Energie per il Sarno, uno dei principali programmi di risanamento ambientale in Europa che si pone di conseguire, entro il 2025, gli obiettivi di: eliminare 113 scarichi di acque reflue non depurate che recapitano nel fiume Sarno e, più in generale, nei corpi idrici superficiali; completare gli schemi fognari dei comuni ricadenti nel bacino idrografico del fiume Sarno e dotare oltre il 90% di tale territorio dei servizi fognari e depurativi; ottimizzare gli impianti di depurazione comprensoriali e avviare il processo di trasformazione di tali impianti in "Fabbriche Verdi" per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale.

"Tale risultato - si legge in una nota - garantisce la risoluzione di una rilevante criticità ambientale sedimentata da tempo mediante il collettamento a depurazione di parte dei reflui urbani relativi a oltre 55mila abitanti e, sicuramente, il miglioramento delle condizioni ambientali del territorio ove insiste il canale San Tommaso. È quindi un altro importante traguardo raggiunto nell'ambito del Programma di risanamento del fiume Sarno".