Cava De' Tirreni avrà il suo ospedale di Comunità: l'annuncio e le reazioni Giornata importante per i cittadini: la costruzione dovrebbe esser ultimata entro il 2026

La notizia è ufficiale: Cava de Tirreni avrà l'Ospedale di Comunità. Era uno degli obiettivi evidenziati dall'attuale amministrazione. L’Ospedale di Comunità è una struttura sanitaria di ricovero della rete di assistenza territoriale e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero. La costruzione dovrebbe essere ultimata entro il 2026 tramite i fondi del PNRR.

Il commento di Avagliano: "Battaglia che viene da lontano"

La Consigliera Comunale di Cava de’ Tirreni, Filomena Avagliano, ricorda che "Questa è una battaglia che viene da molto lontano, dai presidi per salvaguardare il nostro nosocomio alle tante assemblee, ed incontri di comitati o riunioni in un piccolo garage dove il Dottore Francesco

Musumeci con il collega Maurizio di Domenico e una serie di Cittadini (tra cui Antonio Pisapia) costruivamo l'ipotesi di una sanita aperta al territorio, un’ipotesi che fu anche fatta propria dal dottore Walter Di Munzio e che nel corso degli anni ha vissuto fasi alterne". Avagliano ricorda che "Il covid ha dimostrato nel caos delle vaccinazioni e nell'isolamento dei medici di base l'urgenza di una risposta del territorio sul territorio.Un particolare personale grazie va anche ai nostri amici dell’ASL sempre presenti con un silenzioso lavoro. Un risultato eccezionale che renderà possibile la strutturazione di un polo/cittadella sanitaria, in un’unica area già di proprietà dell’ASL in modo da accorpare tutti i servizi".

La consigliera sottolinea come "ci vorrà partecipazione dal basso come si richiede per ricevere i fondi del PNRR e l'integrazione socio-sanitaria della nostra sanità. L'obiettivo non è, però, completamente raggiunto. È necessario lavorare per la casa del parto e, a seguire, il completamente della cittadella della sanità. Siamo ancora all'inizio. Non bisogna arrendersi".

De Rosa (PD) sottolinea il lavoro del suo partito, "perno della maggioranza comunale"

Festante anche il Segretario Cittadino di Cava del Partito Democratico, Massimiliano De Rosa, che ha condiviso una nota stampa piena di entusiasmo in cui parla proprio di questo risultato raggiunto dall'amministrazione comunale.

Il Partito Democratico di Cava de’ Tirreni rivendica con orgoglio un altro importante obiettivo raggiunto per il miglioramento e lo sviluppo della nostra Città.

Cava avrà il proprio Ospedale di Comunità. Mesi di dialogo con i vertici regionali sanitari e politici hanno generato il risultato che la nostra comunità attendeva e sperava, garantendo un potenziamento della medicina di prossimità rapido e di qualità.

È un obiettivo che il Partito Democratico aveva posto in cima alle proprie priorità, recependo le istanze e le sollecitazioni di tutte le forze di maggioranza ed in particolare di quelle forze che su questo punto hanno fatto una battaglia politica uscendo dalla maggioranza. Ringraziamo il Sindaco Servalli, l’Assessore Armando Lamberti e la Presidente della Commissione Sanità Paola Landi per il loro instancabilmente e sinergico lavoro, il Governatore De Luca ed i vertici dell’ASL per l’attenzione e la cura che sempre dimostrano per la nostra Città.

De Rosa vuole sottolineare il ruolo che ha avuto "Il Partito Democratico di Cava de’ Tirreni, perno di questa maggioranza, con i propri assessori, consiglieri, membri di direttivo e numerosi iscritti è una comunità di cittadini che ha a cuore la propria Città e si impegna quotidianamente per il suo progresso. Oggi festeggiamo un importante traguardo, da domani si torna a lavoro. Sempre e solo per Amore di Cava.