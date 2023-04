Codici Campania si costituisce parte civile contro amministrazione Casal Velino Inizia il processo al sindaco Silvia Pisapia e vicesindaco Giordano

Al via il processo che vede imputati il sindaco di Casal Velino Silvia Pisapia, il vicesindaco Domenico Giordano, funzionari dell'ente e imprenditori. Nell'udienza svoltasi oggi era presente nell'aula del Tribunale di Vallo della Lucania anche l'associazione dei consumatori CODICI Campania, la cui istanza di costituzione di parte civile è stata accettata dal collegio.

Gli amministratori sono sotto processo per Truffa aggravata in concorso, abuso d'ufficio, peculato, corruzione continuata, tutti rinviati a giudizio gli undici indagati coinvolti a vario titolo nell'ambito della maxi inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Vallo sul Comune di Casal Velino e al termine delle indagini è stato chiesto (e accolto) il rinvio a giudizio per tutti gli imputati.

Nella nota stampa dell'associazione Centro per i Diritti del Cittadino, difesa dall'avvocato Giuseppe Ambrosio, si specifica che "chi gestisce soldi e beni pubblici deve farlo in modo etico, diligente e trasparente. I fatti che vedono coinvolti gli amministratori e i funzionari del Comune di Casal Velino suscitano sia riprovazione sul piano morale sia allarme presso la comunità, che a quanto pare non può affidarsi serenamente alle istituzioni locali deputate alla cura degli interessi pubblici. L'associazione con la sua costituzione di parte civile mira a veder tutelato il diritto dei cittadini ad avere una Pubblica Amministrazione efficiente e trasparente, priva di abusi e di sperpero di risorse pubbliche".