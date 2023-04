Piano di Zona S2: pubblicata la Procedura negoziata col sistema Mepa Consip Si possono presentare domande di assistenza sociale con diritto a contributo economico

Il Piano di Zona Ambito S2 informa che è stata pubblicata la Procedura negoziata per l'affidamento, ai soggetti iscritti al sistema Mepa Consip tramite richiesta di offerta (r.d.o.), delle prestazioni gestionali del Progetto "Home Care Premium ed. 2022" nei comuni dell'Ambito Territoriale S2.

Il progetto Home Care Premium permette di presentare domanda di assistenza sociale con diritto a contributo economico e servizi di assistenza alla persona per dipendenti pubblici e pensionati non autosufficienti, familiari e parenti beneficiari.

L’importo previsto per l’esecuzione dei servizi di gestione del Progetto HCP risulta essere stimato in € 152.000,00 (IVA esclusa) per la durata di 24 mesi: 18 mesi + 6 mesi opzione di rinnovo di cui: 18 mesi fino al 31.12.2024 per un valore presunto del contratto principale di € 114.000,00 iva esclusa; 6 mesi fino al 30.06.2025 in OPZIONE DI RINNOVO per un valore presunto del contratto di 38.000,00 iva esclusa.

La procedura negoziata avviene tramite la richiesta di offerta (RdO) sul MEPA agli operatori economici i quali dovranno essere abilitati ai “Servizi sociali” sul MEPA, regolarmente iscritti nei Registri/Albi nazionali e/o regionali previsti per gli operatori sociali. La partecipazione scade il 3 maggio 2023.

Sul sito del Piano di Zona, all’indirizzo: www.pianodizonas2.it – SEZIONE AVVISI E BANDI- sono disponibili tutti i documenti di gara:

- Disciplinare di gara

- Capitolato Tecnico

- Modello 1 - Domanda di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni allegate

- Modello 1.A1 - Dichiarazione soggetti delegati e/o cessati

- Modello 1 B – Dichiarazione requisiti economici

- Modello 1.B1 – Dichiarazione di avvalimento

- Modello 2 – Offerta tecnica

- Modello 3 – Offerta economica

- Modello 4 – Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali contenuti nell’offerta

- Patto d’Integrità in Materia di Contratti Pubblici approvato con D.G.C. n.157 del 15/09/2016 con Dichiarazione Sostitutiva

- DGUE.