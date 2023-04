Tronco pericolante sulla strada per l'Avvocatella: in azione i vigili del fuoco L'intervento dopo la segnalazione del Comitato Civico Dragonea

Vigili del fuoco in azione, nel pomeriggio di ieri, lungo la Sp75 Avvocatella. L'intervento dei caschi rossi, intervenuti a seguito della segnalazione del Comitato Civico Dragonea, ha messo in sicurezza una parte del costone roccioso dove, da alcuni giorni, era stato notato il tronco di un albero impigliato nella rete, in bilico.

"Nei giorni scorsi - spiegano i rappresentanti del comitato - avevamo evidenziato questo pericolo all’amministrazione di Cava, ma ci siamo resi conto che la sicurezza dei cittadini non poteva attendere e abbiamo contattato tutte le autorità competenti tra cui Vigili del Fuoco".

L'intervento

I caschi rossi sono quindi giunti sul posto nel pomeriggio di ieri e, con l'aiuto di una gru, hanno rimosso quel tronco d’albero pronto a cadere sulla strada sottostante.

"Questo comunicato per dimostrare la nostra più grande gratitudine a questi Angeli Rossi che si sono immediatamente attivati dopo la nostra segnalazione. Questo episodio ci dimostra per l’ennesima volta che il nostro è un popolo unito e i propri occhi vigili e attenti sono spesi sempre per il bene della comunità", concludono i rappresentanti del comitato.