Acquistata l'ex Cofima a Cava de' Tirreni, Servalli: Un risultato importante A conclusione della seduta pubblica il complesso è stato aggiudicato per circa 5,5 milioni di euro

Questa mattina si è svolta la seduta pubblica di vendita del complesso immobiliare ex Cofima. Hanno partecipato quattro società che nei giorni scorsi avevano manifestato l’interesse all’acquisto, dichiarandosi disponibili a corrispondere almeno il prezzo a base d’asta dell’ultima gara andata deserta di 4.320.000 euro.

A conclusione della seduta pubblica, il complesso immobiliare ex Cofina è stato aggiudicato al maggior offerente, Futura Line Industry, per un importo di 5.434.236,00 euro.

Il commento del sindaco Servalli

“Una notizia importante – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli - Un risultato amministrativo decisivo che associato anche alla riqualificazione dell’area delle ex Arti Grafiche Di Mauro ed altre iniziative in campo, ci dà l’idea di una città in cammino che produrrà un nuovo sviluppo economico ed occupazionale. Ringrazio l’ing. Antonino Attanasio che nella qualità di dirigente al patrimonio, ha condotto in maniera encomiabile le operazioni gestionali".