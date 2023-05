Il Comune di Cava de' Tirreni blocca la vendita di "Casa Serena" Il sindaco Servalli: non è nostra intenzione creare disagi agli ospiti che vi risiedono

Il sindaco Vincenzo Servalli ha disposto che la struttura di “Casa Serena” fosse ritirata dal piano annuale e triennale delle alienazioni. Stop dunque alla vendita.

"Non è nelle intenzioni dell’amministrazione comunale - afferma il sindaco Servalli - chiudere Casa Serena, né tantomeno creare disagi agli ospiti che vi risiedono. Abbiamo ritirato l’immobile dal piano di alienazioni proprio per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio. Ci rendiamo conto che per questioni di tipo burocratico legate alla scadenza del contratto (non più rinnovabile), si è generata una giusta preoccupazione, ma sono in corso le procedure per un nuovo bando per individuare un nuovo soggetto gestore. Nel frattempo l’attuale servizio è stato prorogato per assicurare la giusta continuità assistenziale. Rivolgo un saluto affettuoso agli anziani ospiti della casa di riposo con la speranza che tutto si concluda al più presto e per il meglio", ha fatto sapere il primo cittadino cavese.