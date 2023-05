Mitigazione rischio idrogeologico a Roccapiemonte: lavori per 11 milioni di euro Gli interventi saranno realizzati dalla Regione Campania e dall’Eic

Buone notizie per il Comune di Roccapiemonte. Nell’ambito del programma strategico di riqualificazione ambientale e contrasto al rischio idraulico del fiume Sarno, la Regione Campania ha stabilito il finanziamento per la cifra di 11 milioni e 100 mila euro per lavori di mitigazione del rischio.

Gli interventi saranno realizzati dalla Regione Campania e dall’Eic e daranno la possibilità al territorio di Roccapiemonte di attutire il fenomeno delle esondazioni e degli allagamenti nelle aree più critiche della città.

Soddisfatta l'amministrazione

“Si tratta di un importantissimo finanziamento che si inserisce nel solco del lavoro sinergico che il Comune di Roccapiemonte sta portando avanti con gli Enti sovracomunali, in particolare la Regione Campania. Con questi lavori che consentiranno di mitigare il rischio idraulico, per un importo di più di undici milioni di euro, faremo un ulteriore passo avanti per migliorare la condizione di vivibilità dei cittadini di Roccapiemonte” hanno dichiarato il Sindaco Carmine Pagano e l’Assessore ai Lavori Pubblici Anna Bruno.