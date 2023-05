Tartaruga ferita salvata a Casal Velino: ha una profonda frattura del carapace Una lesione molto probabilmente dovuta ad un impatto con un natante

E' stato recuperato, nella giornata di ieri, un giovane esemplare di caretta caretta, pescato accidentalmente a Casal Velino, con una grave frattura del carapace molto probabilmente dovuta ad un impatto con un natante, che le ha rotto gli scuti nucali, uno dorsale e due laterali.

"Purtroppo - fa sapere Nicola Campomorto, attivista per la protezione delle tartarughe marine - la frattura è molto profonda, è visibile il tessuto adiposo sottostante. Impatti con imbarcazioni, marine litter, ami e reti sono un vero problema per la fauna marina. Eppure bastano piccole modifiche ai nostri comportamenti per essere meno impattanti".

L’esemplare è stato ribattezzato Federico ed è in cura presso la stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli. Per ora è stata stabilizzata e inizierà il ciclo di terapie.