Allarme furti ad Agropoli, l'appello del sindaco: "No a iniziative autonome" "Capisco la preoccupazione ma invito ad avere fiducia nelle Istituzioni. Segnalate ai militari"

E' allarme furti e raid vandalici ad Agropoli. Aumenta la preoccupazione tra i cittadini di località Moio, zona particolarmente presa di mira dai malviventi. Anche ieri sono state segnalate diverse persone "sospette" e i residenti della zona sono scesi ancora in strada, per sorvegliare la zona, come accade ormai da giorni.

In merito a quanto sta accadendo è intervenuto anche il sindaco Mutalipassi, chiedendo alla cittadinanza di "avere fiducia nelle istituzioni" e non "prendere iniziative autonome".

Le parole della fascia tricolore: "Presto novità per quanto riguarda la videosorveglianza"

"La sicurezza del Moio è ben attenzionata da parte mia e dell'intera Amministrazione. - assicura il primo cittadino - Siamo in contatto costante con le forze dell'ordine che monitorano la situazione. Sono vicino e capisco la preoccupazione dei residenti e la volontà, legittima, di difendere i propri beni e le proprie famiglie, ma invito ad avere fiducia nelle Istituzioni e nelle forze dell'ordine, evitando di prendere iniziative autonome che potrebbero comportare ulteriori problematiche e pericoli, e segnalando qualsiasi cosa sospetta ai militari dell'Arma, che saranno pronti ad intervenire".

Il sindaco Mutalipassi ha poi annunciato che, a breve potrebbero esserci importanti novità per quanto riguarda la videosorveglianza:

"Siamo in attesa della firma del decreto che assegna al nostro comune ulteriori 40 telecamere (come da progetto preparato dall' ufficio di Polizia Municipale) che verranno collocate nei punti più sensibili della città e quindi anche in località Moio. - fa sapere la fascia tricolore - In questi giorni la ditta incaricata sta provvedendo all'installazione delle telecamere relative alla videosorveglianza partecipata. Al momento, sono state già predisposte agli ingressi Agropoli Sud e Nord che sono dotate di lettura targhe. Sono state installate in Piazza delle Mercanzie e anche al Pala Impastato, in risposta ai continui raid vandalici. Cerchiamo quotidianamente di dare risposte a tutte le problematiche della città, che sono molteplici e variegate", la conclusione.