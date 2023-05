Restaurata la grande Croce del monte del SS Salvatore di Baronissi Il monumento è stato anche dotato di impianto di illuminazione affinché sia ben visibile dalla valle

E' stata restaurata e illuminata la grande Croce del monte del SS Salvatore di Baronissi, di cui quest'anno ricorre il settantennale dell'edificazione.

La grande croce in ferro fu inaugurata il 10 maggio del 1953. Settant'anni dopo, quattro cittadini di Baronissi - Nicola Alfano, Giuseppe Barrella, Enzo Pecoraro e Enzo Ricciardi – spinti dalla fede, dal culto della tradizione e dall'amore per la propria terra, hanno rigenerato pazientemente la struttura, ammalorata dal trascorrere del tempo e dalle intemperie. Il monumento è stato anche dotato di impianto di illuminazione affinché sia ben visibile dalla valle e riferimento per la città.

L'inaugurazione

Sabato 27 maggio alle ore 11.00 ci sarà l'inaugurazione con la celebrazione della Santa Messa – officiata da Padre Antonello Arundine - ai piedi della Croce. L'appuntamento, per la salita al monte, è alle ore 9.00 alla chiesa del Santissimo Salvatore.