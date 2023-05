Biodiversità ed economia circolare, studenti "a lezione" di ambiente L'iniziativa dell'istituto "Vico-De Vivo" di Agropoli con Legambiente per l'oasi dunale

Il progetto Green Jobs, redatto dall’Istituto “Vico - De Vivo” di Agropoli, in partenariato con Legambiente Paestum, ha visto il coinvolgimento della classe IV E SIA in un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento finalizzato a condurre gli studenti dell’indirizzo tecnico - economico, Sistemi Informativi Aziendali, a conoscere il valore della biodiversità, dell’economia circolare e ad ipotizzare nuovi mestieri.

Le attività sono state programmate in tre step. Il primo, iniziato lo scorso anno scolastico, ha guidato gli studenti all’acquisizione delle principali nozioni legate al tema della sostenibilità, prendendo in esame l’Oasi Dunale di Paestum. Quest’anno, gli stessi ragazzi hanno raccolto i dati essenziali dell’area di studio e hanno generato un QR-code per accompagnare i visitatori dell’Oasi dunale in una passeggiata guidata digitale, con il semplice utilizzo del proprio cellulare o del tablet. Il terzo step del progetto, programmato per il prossimo anno scolastico, prevede infine la creazione di un’impresa green. I ragazzi dovranno ideare e sviluppare per l’Oasi Dunale di Paestum un progetto imprenditoriale che valuti la sostenibilità ambientale ed economica, la fattibilità tecnica, la desiderabilità e l’innovazione.

«Il percorso didattico formativo Green Jobs - dichiara la dirigente scolastica Teresa Pane - oltre ad arricchire il curriculum degli studenti ha offerto loro la possibilità di conoscere il territorio in termini ambientali, sociali ed economici e di riflettere collettivamente sulla gestione e sulla valorizzazione del patrimonio ambientale. Venerdì presenteremo il lavoro realizzato dai ragazzi, un percorso digitale con l’applicazione di un QR-code per la visita guidata dell’Oasi dunale di Paestum, ma gli stessi sono già proiettati verso l’anno che verrà per conoscere l’impresa green ‘nata in classe’, pensata e ideata per la nostra area costiera naturale».