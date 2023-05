Materassi, macerie e spazzatura: degrado a Sarno, la denuncia della GAI Scoperti cumuli di rifiuti in diverse zone del territorio

Degrado, rifiuti e inciviltà: un nuovo controllo della Guardia Agroforestale di Sarno mette in luce le condizioni in cui versano alcune zone del territorio dell'Agro, in particolare il Vallone di Episcopio, la strada Madonna del Carmine, località foce, via vecchia Sarno Palma.

Nelle consuete verifiche messe in campo dagli operatori, diretti dal dirigente locale Giovanni Calabrese, sono stati scoperti cumuli di immondizia, materassi, macerie, plastica e scocche di auto abbandonati in strada.

Non solo. Sotto la lente d'ingrandimento è stata passata anche la zona degli scavi archeologici di Foce. Anche lì sono stati scoperti rifiuti e spazzatura. Gli operatori della Gai hanno quindi denunciato alle autorità preposte quanto scoperto e richiesto un intervento di bonifica.