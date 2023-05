Sarno: primo giorno di attività per 20 giovani volontari del servizio civile L'impegno, della durata di un anno, li vedrà impegnati negli uffici comunali per 25 ore settimanali

Primo giorno di attività, questa mattina, per i 20 giovani volontari, diplomati, laureati e laureandi, impegnati nel progetto "Giovani informati" del Comune di Sarno nell'ambito del Servizio Civile Nazionale.

A dare loro il benvenuto, il Sindaco Giuseppe Canfora, il Vice Sindaco Roberto Robustelli, gli Assessori Anna Maria Della Porta, Eutilia Viscardi, Francesco Squillante.

"E' un impegno di grande responsabilità che va svolto con la massima serietà, con il supporto costante degli uffici di riferimento e degli amministratori, che vi porterà ad interfacciarvi con la realtà della vostra città che sono sicuro vi coinvolgerà e, magari, vi segnerà nelle vostre scelte future, nella professione e nella vita - ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Canfora rivolgendosi ai giovani volontari - . Il Comune di Sarno, da anni ormai continua ad investire nel Servizio Civile, per l'importanza che riveste per voi giovani e per l'intera comunità. Dunque, a tutti voi un augurio di buon lavoro, sapendo che questo per voi sarà un anno di impegno, responsabilità e consapevolezza di svolgere un servizio pubblico alla vostra città".

Da oggi, pertanto, per questi ragazzi, prende il via una nuova esperienza di servizio pubblico e di utilità sociale rivolta alla comunità di Sarno. Un impegno, della durata di un anno, che li vedrà impegnati negli uffici comunali per circa 25 ore settimanali, con un compenso di poco più di 400 euro al mese.