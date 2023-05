Pontecagnano: cerimonia per 50esimo anniversario del reparto elicotteristi Si è svolta presso la sede del settimo Nucleo Elicotteri Carabinieri

Nella mattinata di oggi, a Pontecagnano Faiano, nell’area aeroportuale, presso la sede del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri, alla presenza di numerose autorità civili e militari, nonché di una rappresentanza dei giovani studenti degli istituti scolastici del comprensorio, si è svolta la cerimonia in occasione del cinquantesimo anniversario della costituzione del Reparto specializzato volo dell’Arma dei Carabinieri.

L’aeroporto, sorto nel 1926 ad opera del Genio Aeronautico come campo di fortuna, inizialmente costituito da una striscia lunga un migliaio di metri e larga 50 sulla quale campeggiava una gigantesca “M” ad indicare l’appartenenza al comune di Montecorvino Rovella, dal luglio 1929 venne utilizzato dal 20º Stormo Aeroplani da Ricognizione comandato dal Col. Mario Martucci, cui fu inizialmente intitolato. Il comprensorio aeroportuale dal 20 maggio 1973 ospita il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri con competenza di intervento sulle province di Salerno, Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e Potenza (in precedenza, anche Isernia) e con una connotazione altamente operativa per raccordarsi in perfetta simbiosi con i Comandi territoriali e speciali dell’Arma. I risultati conseguiti dal Reparto volo Carabinieri, costituito da esperti piloti e tecnici altamente specializzati, grazie anche all’impiego di velivoli sempre più tecnologicamente avanzati, spaziano dal contributo in operazioni di arresto di esponenti di spicco della criminalità organizzata al contrasto delle coltivazioni illegali di “piantagioni di canapa indiana”, dal monitoraggio dei servizi di ordine pubblico al contrasto dei reati ambientali, nonché ai numerosi interventi di soccorso in occasioni di calamità naturali.