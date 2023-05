A lezione di sicurezza stradale con Aci Salerno a Mercato San Severino Gli studenti del “Guadagno” con i formatori dell’Automobile Club Salerno

“È stata proprio una bella esperienza, con i bambini che si sono divertiti e hanno appreso tante nozioni sui diritti e i doveri dei pedoni e in generale sulle regole da rispettare sulla strada”. Questo l’unanime commento dei docenti e dei formatori dell’ACI Salerno al termine del nuovo incontro di educazione stradale organizzato dall’Automobile Club Salerno e dal Plesso Don Salvatore Guadagno I Circolo di Mercato San Severino con gli alunni della terza A e terza B che hanno partecipato alla lezione “A passo sicuro” tenuta dal Consigliere Aci Salerno, Vincenzo Cerrato.

I piccoli studenti, accompagnati dalla Dirigente scolastica Laura Teodosio, dalla Referente del progetto Laura Bisogno e dalle altre Insegnanti, hanno interagito con interesse, entusiasmo e curiosità con il formatore e con il Direttore dell’Automobile Club Salerno Giovanni Caturano che ha portato anche il saluto del Presidente Vincenzo Demasi.

Alla giornata sono intervenuti anche l’Assessore alle politiche sociali Angela Boccia, il Comandante della Polizia Municipale sanseverinse, Maggiore Giancarlo Troiano, i Delegati Aci Mimmo Salvati di Castel San Giorgio e Alessia Fiumara di Angri, e l’Account Sviluppo Rete Aci, Salvatore Riccio.

“Questi incontri sono importanti per trasmettere alle nuove generazioni la cultura della sicurezza stradale; per questa fascia di età abbiamo preso in considerazione in particolare gli aspetti relativi ai pedoni e agli attraversamenti pedonali – ha sottolineato il Dirigente ACI Giovanni Caturano - ma, considerando il grande interesse dimostrato dai piccoli allievi con numerose e interessanti domande, da alcuni genitori presenti e dalle insegnanti, abbiamo potuto allargare il discorso ad un più ampio concetto di mobilità sostenibile e di comportamenti responsabili nelle scelte quotidiane”.

Continua l’impegno formativo dell’ACI Salerno che sta ricevendo, attraverso il portale Edustrada del Ministero dell’Istruzione e del Merito, tante richieste di corsi sulle varie tematiche che interessano gli studenti di ogni fascia di età.

Entusiasti della bella giornata i bambini delle due classi elementari che hanno ripetuto con forza il motto insegnato loro dal formatore Aci Vincenzo Cerrato: «Se vuoi fare strada, dai strada».