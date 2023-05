Agropoli, approvato il regolamento per i dehors Regole e principi chiari sia per gli operatori che gli uffici comunali

E’ stato approvato in maniera unanime nel corso del Consiglio comunale odierno il regolamento per le occupazioni di suolo pubblico per il ristoro all’aperto (dehors).

Fino ad oggi la città di Agropoli non era dotata di un regolamento, in quanto quello esistente venne abrogato nel giugno 2020. Con questo regolamento approvato oggi, si intende dettare regole e principi chiari sia agli operatori che agli uffici comunali che dovranno gestire le pratiche che verranno loro sottoposte.

Parla il sindaco Mutalipassi

"L’approvazione del regolamento relativo ai dehors, dimostra la particolare attenzione che questa Amministrazione ha per il settore commercio, cercando di porre in essere tutte le iniziative e progettazioni possibili per il suo rilancio. In primis, lo dimostra la nomina nel momento dell’insediamento della giunta, di un assessore al ramo. - ha commentato il primo cittadino - Ringrazio il responsabile del SUAP arch. Gaetano Cerminara, l’assessore al Commercio Roberto Apicella, i componenti della Commissione Commercio e in particolare il presidente della stessa, il consigliere Michele Pizza, i componenti della Commissione Regolamenti, presieduta dal consigliere Nicola Comite. Oltre ovviamente tutti i consiglieri comunali che hanno approvato in data odierna il regolamento, nel corso della pubblica assise".

"Il nostro impegno non si ferma qui, perché si dovrà presto provvedere anche all'approvazione del SIAD (Strumento di Intervento Apparato Distributivo)", ha concluso la fascia tricolore.