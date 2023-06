Le spiagge di Agropoli si confermano "Bandiera Verde" Il sindaco: "Dopo la 24esima Bandiera blu, un altro importante riconoscimento in chiave turistica"

Le spiagge di Trentova e del lungomare di Agropoli si confermano anche per il 2023 "Bandiera verde". Un importante riconoscimento che viene rilasciato su parere di diversi pediatri, secondo specifici criteri che guardano al benessere dei bambini in primis e quindi dei propri genitori.

"Acqua limpida, fondale basso vicino alla riva, spiaggia per giocare, oltre ai servizi. I nostri arenili hanno tutte le carte in regola - commenta soddisfatto il sindaco Mutalipassi - e non a caso ogni anno sono numerosissime le famiglie con bambini che scelgono Agropoli, anche grazie a tali caratteristiche. Dopo la 24esima Bandiera blu, un altro importante e ambito riconoscimento in chiave turistica".