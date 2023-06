Cava de' Tirreni, Italo Cirielli: «Sanità allo sfascio, fallimento del Pd» Il consigliere comunale torna sulle vicende sanitarie della città metelliana

«Ringrazio l’onorevole Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione sanità, per l’attenzione costante che rivolge al territorio cavese. Purtroppo il fallimento della regione Campania, a guida PD, è sotto gli occhi di tutti, dai trasporti alla sanità».

Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di FdI di Cava de’ Tirreni, Italo Cirielli: «È facile arroccarsi dietro la carenza

di personale medico quando, fino ad oggi, le logiche che hanno guidato la sanità non sono mai state orientate alla salute dei cittadini, bensì alla bieca gestione del potere. Come Fratelli d’Italia siamo sempre guardinghi, pronti a denunciare quando le cose non funzionano e suggerire efficienti soluzioni, come nel caso del Direttore del distretto sanitario che, prima del nostro intervento, attraverso il Difensore Civico, era retto da un facente funzioni. I campani meritano di più», conclude Cirielli.