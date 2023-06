Baronissi: "Yoga in Parco", ciclo di appuntamenti offerti dal Comune L'evento gratuito per promuovere corretti e salutari stili di vita

Da domenica 18 giugno il Parco del Ciliegio di Baronissi ospiterà “Yoga in Parco”, ciclo di appuntamenti promossi dal Comune per offrire l’occasione di sperimentare i benefici della meditazione. Le lezioni saranno tenute da Anna Gaito, docente scuola Yays, nei giorni 18 e 25 giugno, 2 e 9 luglio, alle ore 9.30 al Parco del Ciliegio. L’evento, gratuito ed aperto a tutti, è promosso dal Comune di Baronissi per sostenere corretti e salutari stili di vita.