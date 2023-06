Micronidi: in partenza le iscrizioni per l'anno educativo 2023/2024 Le modalità e i termini delle iscrizioni dei piccoli

L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale S04_2, di cui il Comune di Pontecagnano Faiano è capofila, ha indetto l’ Avviso Pubblico per l’acquisizione delle iscrizioni di bambini ai servizi alla prima infanzia per l’anno educativo 2023/2024.

Soggetti ammessi a partecipare saranno minori di età compresa tra 3 a 36 mesi, residenti nelle città di cui a seguire:

Comune di Acerno: n. 18 posti servizio a tempo pieno con mensa;

Comune di Castiglione del Genovesi: n. 6 posti servizio a tempo pieno con mensa (con sede presso il comune di San Cipriano Picentino);

Comune di Giffoni Sei Casali: n. 15 posti servizio a tempo parziale senza mensa;

Comune di Giffoni Valle Piana: n. 22 posti servizio a tempo pieno con mensa;

Comune di Montecorvino Rovella: n. 24 posti servizio a tempo pieno con mensa;

Comune di Montecorvino Pugliano: n. 18 posti servizio a tempo parziale senza mensa;

Comune di Pontecagnano Faiano: n. 49 posti servizio a tempo pieno con mensa di cui: n. 25 posti servizio a tempo pieno con mensa presso il Comune di San Cipriano Picentino e n. 11 posti servizio a tempo parziale senza mensa al Comune di San Mango Piemonte.

Coloro i quali sono interessati dovranno far pervenire apposita istanza di iscrizione all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di residenza, indirizzata all’Ufficio Servizi Sociali, a mano o a mezzo Pec, entro le ore 12.00 del giorno 14.07.2023.

Le informazioni sul presente avviso potranno essere richieste presso la sede di Villa Crudele o a mezzo contatto telefonico.

“Replichiamo, ed anzi rafforziamo, un servizio vincente, che ha supportato decine di famiglie in difficoltà della gestione dei propri figli. Non solo apriamo le porte a strutture rinnovate e funzionali, ma garantiamo massima professionalità e competenza. Da segnalare il numero crescente dei posti destinati ai minori, ma anche quello delle sedi loro dedicate, così da garantire prossimità dei micronidi in più zone della città (S. Antonio, Case Parrilli, Faiano). Siamo particolarmente soddisfatti della risposta data in termini di serietà, efficienza e sicurezza, e ringraziamo quanti ogni giorno hanno assicurato ed assicureranno piena disponibilità verso le famiglie del comprensorio”, ha affermato, con particolare riferimento a Pontecagnano Faiano, l’Assessora al ramo Gerarda Sica.

“Comunichiamo con piacere le modalità ed i termini per l’iscrizione dei piccoli di Pontecagnano Faiano ai micro nidi comunali. Lo facciamo certi di poter offrire alle famiglie una adeguata e fattiva assistenza, andando ad incidere anche sull’accesso di entrambi i genitori al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. Siamo persuasi che così facendo gli adulti possano sentirsi facilitati nella gestione delle professioni o degli impegni personali ed i minori possano vivere in un contesto di grande confronto, tale da fornire gli strumenti giusti per approcciarsi con successo e spirito critico al mondo esterno. La vivibilità riparte anche da qui: dagli spazi, dalle possibilità, dalle pari opportunità per tutti, grandi e piccini”, ha sottolineato il Sindaco Giuseppe Lanzara.