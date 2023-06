Pontecagnano, Forza Italia si riorganizza: "Saremo opposizione senza ambiguità" Le giornate del tesseramento si terranno nel prossimo fine settimana in piazza Sabbato

"Le ultime elezioni amministrative hanno affidato a Forza Italia il ruolo di principale partito di opposizione che sarà esercitato senza ambiguità, per favorire l’unità della coalizione, e nel pieno rispetto degli elettori in raccordo con i rappresentati dei partiti e delle liste civiche che hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Giuseppe Bisogno a cui è affidata la guida della minoranza". E' quanto affermano in una nota i rappresentanti di Forza Italia del Comune di Pontecagnano Faiano, pronti a rilanciare la propria azione politica dopo la sfida elettorale. "Forza Italia per rilanciare la sua azione politica ha organizzato le giornate del tesseramento che si terranno nel prossimo fine settimana in Piazza F. Sabbato", l'annuncio dei forzisti.