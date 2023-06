Transito abusivo dei tir a Cava de' Tirreni, scatta la linea dura L'assessore Baldi: servizi mirati per contrastare chi non rispetta le regola e provoca il caos

Controlli e sanzioni, su direttiva dell’assessorato alla viabilità, della polizia locale ai tir che non rispettano le norme di transito sul territorio comunale, in soli due giorni ben 49 verbali ad altrettanti autotrasportatori che in barba alle regole entrate in vigore nel 2021, con la pesatura elettronica e la possibilità di percorrenza la tratta autostradale tra Cava de’ Tirreni e Salerno anche per i veicoli pesanti fino a 40 tonnellate, escono al casello autostradale di Cava de’ Tirreni per poi proseguire verso il capoluogo, oppure percorrono la nazionale nel tratto di San Giuseppe al Pozzo e non il percorso obbligato della zona industriale di via Arti e Mestieri.

“Abbiamo disposto un nuovo servizio mirato - afferma l’assessore alla viabilità, polizia municipale e protezione civile, Germano Baldi - così come facciamo ciclicamente per contrastare chi ancora si ostina a non rispettare le regole e crea disagi soprattutto ai residenti di San Giuseppe al Pozzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che ci sono i veicoli pesanti al servizio delle industrie o della distribuzione nella nostra città, nonostante la situazione sia migliorata tantissimo sotto gli aspetti della viabilità e ambientale, bisogna mantenere sempre alta l’attenzione e ricordare le regole a chi facilmente le dimentica”.