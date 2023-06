Baronissi: chiude per lavoro l'ufficio postale di Corso Garibaldi Gli sportelli trasferiti in una stazione postale mobile

Poste Italiane informa che, dal 6 al 20 luglio, per lavori di decarbonizzazione, chiuderà l'ufficio postale di Corso Garibaldi a Baronissi. Gli sportelli saranno trasferiti in una stazione postale mobile posizionata all'interno dell'area di pertinenza dell'ufficio, aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35. Potranno essere svolte tutte le operazioni effettuabili presso il proprio ufficio di radicamento: ritiro della corrispondenza in giacenza, pagamenti con carte, operazioni cash di pagamento e prelievi di piccole entità, nel rispetto dei limiti di giacenza dell'ufficio mobile che non sarà dotato di ATM. Per consentire il trasferimento dell'attività sull'ufficio mobile è stata disposta la chiusura totale il 6 e il 20 luglio. Salvo imprevisti l'ufficio postale di Baronissi riaprirà regolarmente il 21 luglio.