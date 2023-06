Baronissi: omaggio alla regina Margherita di Durazzo Viaggio letterario e musicale nella cittadina medievale

Un viaggio letterario e musicale nella Baronissi medievale dedicato alla Regina Margherita di Durazzo. Venerdì 30 giugno, alle ore 20.00, la Chiesa del Convento della SS. Trinità ospiterà il concerto del Coro Laeti Cantores diretto dal maestro Roberto Maggio, per un evento promosso dalla Consulta della Cultura del Comune di Baronissi. Dopo un lungo lavoro svolto intorno alla figura dello scultore Nicola Fumo, la Consulta rende omaggio alla splendida figura della Regina Margherita di Durazzo. La regina di Napoli, negli ultimi anni della sua vita, si ritirò prima a Salerno (ciò che resta del suo palazzo è attualmente ospitato il Museo Provinciale), poi ad Acquamela di Baronissi, ove morì di peste nel 1412. Religiosissima, divenne terziaria francescana, e come tale volle essere sepolta: con il saio bianco. La sua bellissima tomba, opera di A. Baboccio da Piperno e a forma di letto a baldacchino, si trova attualmente nella Cattedrale di Salerno. Amata dal popolo locale e molto religiosa, divenne terziaria francescana, per tale motivo il concerto corale a lei dedicato sarà svolto nella bellissima Chiesa del Convento di S. Francesco.