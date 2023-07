Post-alluvione, gli aiuti di Cava de' Tirreni consegnati al sindaco di Faenza I rapporti tra le due città, accomunate dalla tradizione della ceramica e degli sbandieratori

Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha ricevuto a palazzo di città la delegazione cavese che ha consegnato alla Caritas tutto il materiale parafarmaceutico, alimentare e abbigliamento, raccolto dalla Protezione civile di Cava de'Tirreni, con la collaborazione delle associazioni di sbandieratori, per un aiuto concreto dopo la terribile alluvione e i disastrosi danni che hanno segnato l'Emilia Romagna e Faenza in particolare.

All'assessore Germano Baldi, accompagnato dal vicecomandante Giuseppe Ferrara, dal luogotenente Matteo Senatore e dagli operatori del gruppo volontari di Protezione civile cavese, il sindaco Isola ha donato una pergamena con i ringraziamenti a tutta Cava de' Tirreni, per il grande e molto apprezzato gesto di vicinanza e solidarietà, che unisce ancora di più lo stretto legame tra le due città, accomunate dalla antica tradizione della ceramica e dall'arte e il folklore della bandiera.

"Ringrazio il sindaco Massimo Isola per la bellissima accoglienza - afferma l'assessore Baldi - con il sindaco Vincenzo Servalli ci siamo subito attivati dal momento in cui sono arrivate le prime immagini e informazioni su quanto stava succedendo e oggi abbiamo consegnato quanto raccolto grazie alla generosità dei cavesi, singole persone e aziende che ringrazio di cuore per questi gesti di solidarietà che sempre ci contraddistinguono nei momenti in cui c'è bisogno di dare una mano".