Magic Johnson innamorato della Costiera: Qui i limoni più grandi che abbia visto Continua il viaggio in Campania della star della Nba: dopo Capri, tappa a Positano

La "Divina" conquista tutti. Continuano le vacanze italiane per Magic Johnson. Dopo aver fatto tappa a Capri con il "collega" Michael Jordan e l'attore Samuel L. Jackson, la star della Nba ha proseguito il suo tour della Campania fermandosi con il suo yacht a Positano.

In un post via social, l'ex cestista ha condiviso alcune immagini della Perla della Costiera Amalfitana. Prima un video che mostra il meraviglioso panorana e poi una foto in cui l'ex cestita si è fatto immortalare con due limoni nelle mani.

"Positano, Italia, dove coltivano i limoni più grandi che abbia visto in vita mia!", si legge nella didascalia.

In seguito, Johnson ha continuato il suo viaggio a Nerano.