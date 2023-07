Progetto città sostenibile a Cava de' Tirreni: un premio di 8 milioni di euro Ulteriore finanziamento sui Pics. De Luca: "Risorse ben spese con un programma studiato"

Il Governatore Vincenzo De Luca è intervenuto, ieri mattina, all’incontro pubblico sullo stato di attuazione dei Pics, (Progetti Integrati Città Sostenibile) che si è tenuto alla sala convegni del complesso monumentale San Giovanni ed ha dato merito all’Amministrazione Servalli della capacità di realizzare le opere finanziate.

Le parole del governatore De Luca

“Cava de’ Tirreni è una città importante, per la sua storia, la sua cultura e per la qualità della sua amministrazione - afferma il Governatore De Luca – e per questo la regione ha riconosciuto un ulteriore finanziamento sui Pics, per un totale complessivo di ben 20 milioni di euro. La regione guarda l’efficienza delle amministrazione, perché le risorse possono pure arrivare ma se non si riescono a spendere è solo una perdita di tempo. L’amministrazione cavese ha dimostrato di saper spendere e ben utilizzare le risorse con un programma ben studiato, meditato, intelligente dal punto di vista urbanistico, ambientale, culturale”.

Nel dicembre del 2019 venne sottoscritto al Palazzo di Città, con il Governatore De Luca, l’accordo di programma P.I.C.S., finanziato con i fondi P.O. Fesr 2014-2020, asse X, per un importo di 11.197.384,56 euro.

Parla il sindaco Servalli

“Siamo qui oggi – afferma il Sindaco Servalli – per rendere conto ai cittadini cavesi ed anche alla regione Campania, presente con il Presidente De Luca e l’Assessore regionale all’Urbanistica Bruno Discepolo, di come la nostra amministrazione abbia speso gli 11 milioni di euro e lo stato dell’arte di tutte le progettualità messe in campo che sono praticamente in conclusione. Sono molto soddisfatto per il lavoro fatto e degli apprezzamenti ricevuti dal Governatore, grazie ad un team di lavoro che ha dato prova di grande efficienza e competenza che ci è valso un ulteriore finanziamento di 8 milioni di euro”.

L'obiettivo

Obiettivo dell’Amministrazione Servalli è stata la riqualificazione di aree di degrado e la valorizzazione di siti storico architettonici che segnano l’identità stessa della città, ma sempre con l’occhio attento a rendere ogni intervento funzionale anche ad una attrattiva turistica e quindi volano di sviluppo economico.

Il programma prevede 8 macro progetti per 11 interventi: ristrutturazione del Castello di Sant’Adiutore; ristrutturazione Eremo di San Martino; Museo della Ceramica Contemporanea Mediterranea; rivalorizzazione Parco di Diecimare; realizzazione dei Parchi inclusivi alle frazioni San Pietro e Santa Lucia; rigenerazione e valorizzazione dell’ ex Asilo di mendicità in struttura socio assistenziale; completamento Teatro “Luca Barba”; Museo multimediale della Longobardia meridionale; Centro multidisciplinare S.G.A.M; app Cava è, per la promozione digitale.

“È stata una sfida ardua che abbiamo vinto – afferma la Consigliera Anna Padovano Sorrentino – L’imminente completamento dell’intero programma di interventi cambierà in modo radicale il volto della città e, in particolare i tesori dell’intero territorio, partendo dal recupero e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale dei borghi frazionali per arrivare al cuore della città”.

Dalla recente riunione della cabina di regia Pics, in relazione allo stato di attuazione dei progetti del Pics cavese e della ricognizione complessiva dei fondi regionali resisi disponibili, è stato riconosciuto al Comune di Cava de’ Tirreni, un surplus di finanziamento per un importo di 8.335.780,44 euro, che saranno impiegati per il parco urbano di corso Principe Amedeo, il secondo lotto di Villa Rende, per il decoro urbano, il completamento dell’area esterna Palaeventi e la riqualificazione quartiere San Lorenzo.