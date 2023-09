Inaugurato a Pellezzano il nuovo asilo nido "EduCampus" Progetto di educazione e crescita dei bambini dai 0 ai 13 anni. La soddisfazione del sindaco Morra

Inaugurato, in via Fravita alla frazione Capezzano di Pellezzano, il nuovo asilo nido nell’ambito di “EduCampus”, progetto realizzato in sinergia tra il Comune di Pellezzano, il Piano di Zona S5 e la Cooperativa Sociale “Progetto 2000” e Althea.



Prima del taglio del nastro, affidato al Sindaco Francesco Morra, che ha poi illustrato ai presenti questo progetto innovativo, c’è stata la benedizione della struttura da parte del parroco don Alfonso Gentile.

Presente l’On. Luca Cascone e anche i membri dell’Esecutivo di Governo locale e i Consiglieri della maggioranza, oltre a una folta partecipazione di pubblico.



“EduCampus – ha spiegato il Sindaco Morra - è sinonimo di Educazione e Crescita. E’ un luogo nel quale i bambini dai 0 ai 13 anni possono fruire di servizi socio-educativi orientati alla multidisciplinarità, situato in un complesso di ben 600 metri quadri completamente rinnovato, moderno e spazialmente autosufficiente per lo svolgimento anche di attività motoria all’aperto”.



“Il progetto EduCampus, che inizierà a partire da oggi 9 settembre 2023 – spiega il Sindaco Francesco Morra – deriva da un contratto relativo al project financing, grazie al quale è stato possibile realizzare la ristrutturazione e funzionalizzazione dell’immobile sito alla Via Fravita in località Capezzano di Pellezzano. L’attuazione dell’intervento di project financing comprende la progettazione e realizzazione del centro di cottura a ridotto impatto ambientale, la cui attivazione avverrà prossimamente, nonché la gestione dei servizi di “micro-nido”, del centro polifunzionale diurno per minori e del servizio di ristorazione scolastica”.