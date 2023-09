Riqualificazione lungomare di Agropoli: aggiudicato concorso di progettazione Il sindaco: "A breve un convegno affinché la cittadinanza tutta possa prendere visione dell'idea"

È stato aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di professionisti di Milano il concorso di progettazione della

"Riqualificazione del waterfront della Città di Agropoli".

Un passo avanti nel percorso che mira a dare un nuovo volto al fronte mare dell'area del lungomare, porta di accesso alla città.

Proposito del concorso, che vede quale Rup Gaetano Cerminara funzionario responsabile settori Urbanistica, progetti strategici e P.N.R.R. e Francesco Domenico Moccia, in qualità di supporto al Rup, già coordinatore gruppo esperti esterni per il PUC, "è stato acquisire le migliori idee possibili che potessero offrire bellezza estetica ma anche miglioramento della vivibilità dell'area", ha detto il sindaco Mutalipassi.

"E per questo, come specificato in un incontro pubblico tenuto a febbraio scorso, si intende una riqualificazione del sistema degli spazi pubblici e di quello infrastrutturale del traffico e degli accessi alla spiaggia, capaci di fare da volano all’imprenditoria privata nel settore dei servizi al turismo, alla ricettività ed alla ristorazione, al fine di far confluire una domanda turistica che non catalizzi i flussi nei soli mesi estivi.

A breve verrà organizzato un convegno con mostra affinché la cittadinanza tutta possa prendere visione dell'idea", l'annuncio del primo cittadino.