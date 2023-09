L’Arcivescovo Claudio Gugerotti cittadino onorario di Ravello Il provvedimento approvato nella serata di ieri in consiglio comunale

“La cittadinanza onoraria, votata all’unanimità dal consiglio comunale di Ravello, riempie di gioia l’intera comunità, da sempre legata da sentimenti di affetto e di amicizia al nostro arcivescovo, Claudio Gugerotti. In attesa della cerimonia, che vedrà la consegna ufficiale del riconoscimento, giungano a Sua Eccellenza Reverendissima i miei personali auguri e quelli dell’intera amministrazione comunale di Ravello”, con queste parole il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, ha commentato il provvedimento approvato nella serata di ieri in consiglio comunale, per la concessione della cittadinanza onoraria a monsignor Claudio Gugerotti, vescovo titolare di Ravello, Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, già nunzio apostolico dal 2001, in Georgia, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Ucraina e Regno Unito.