Baronissi: esonero ticket mensa per alunni che versano condizioni di disagio Potranno chiedere l'esenzione le famiglie con Isee fino a 6mila euro

La Giunta comunale di Baronissi ha deliberato questa mattina l’esonero del ticket mensa per gli alunni che versano in condizioni di disagio economico, ampliando ulteriormente la platea dei beneficiari. Potranno richiedere l’esenzione le famiglie con ISEE fino a 6mila euro (lo scorso anno il provvedimento era rivolto alle famiglie con isee fino a 3mila), che non siano percettori del reddito di cittadinanza.

“Un provvedimento a sostegno di tantissime famiglie – si legge nella nota del Comune di Baronissi - che non sosterranno quest'anno alcun costo per la refezione scolastica dei figli. E' stata ulteriormente ampliata la platea dei beneficiari rispetto allo scorso anno. L’esonero del ticket mensa è una delle tante azioni messe in campo a favore delle fasce più deboli nello spirito di un’attenzione massima al sociale che resta priorità assoluta di questa amministrazione”.