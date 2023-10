Giostre vandalizzate ad Altavilla: "Vile gesto per il solo gusto di distruggere" L'appello: Chiediamo ai ragazzini e alle famiglie di contattarci per ripristinare il danneggiamento

Calci, sradicamenti, spostamenti: vandali in azione ad Altavilla Silentina. Le giostrine del parco giochi di Cerrelli, posto dietro le scuole elementari, sono state prese di mira da un gruppo di ragazzini.

A denunciare quanto accaduto l'amministrazione comunale. "Per il solo gusto di distruggere, le hanno vandalizzate, distrutte. Sono, erano, i giochi di tanti bambini, un bene pubblico, cioè di tutti", l'amaro commento.

Delle immagini video hanno ripreso la gravissima azione commessa. Dal Comune hanno quindi deciso di inviare un appello a chi ha commesso il vile gesto, alle loro famiglie:

"Chiediamo ai ragazzini, e alle famiglie per loro tramite, di contattarci per ripristinare, a proprie spese, il danneggiamento. Quanto accaduto sarà comunque segnalato, quale atto dovuto. Le famiglie, i ragazzini, possono rivolgersi alla nostra Polizia municipale o alle nostre assistenti sociali oppure al sindaco. Non tollereremo ancora", le parole dell'amministrazione.