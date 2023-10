Ravello: a San Cosma la nuova sede per la Stazione dei Carabinieri Firmato protocollo d’intesa tra Curia e Comune: "Abbiamo finalmente raggiunto un obiettivo"

Via libera al trasferimento della stazione dei carabinieri di Ravello alla frazione di San Cosma. E’ stato sottoscritto questa sera il protocollo d’intesa tra la Curia Arcivescovile di Amalfi-Cava de’ Tirreni e il Comune di Ravello siglato dal sindaco, Paolo Vuilleumier e da monsignor Orazio Soricelliper.

In località San Cosma è stato individuato un immobile di proprietà ecclesiastica da concedere in locazione all'Arma. Sui locali che ospitano l'attuale caserma, in via C. Rogadeo, pende infatti un provvedimento esecutivo di sfratto.

"Ravello continuerà ad avere la sua stazione dei carabinieri, presidio di legalità e di sicurezza urbana", ha commentato soddisfatta l'amministrazione.

"Dopo vent'anni di ipotesi progettuali mai realizzate, abbiamo finalmente raggiunto un obiettivo, atteso da tutta la comunità - commenta il sindaco Vuilleumier - Con la sottoscrizione di oggi viene definitivamente allontanata l’intenzione, manifestata dall'Arma, di rinunciare alla presenza territoriale, lasciando Ravello senza un presidio storico. Siamo fieri e felici di avere conseguito questo risultato, fortemente voluto, e che ha visto la nostra amministrazione impegnata sin dai primi giorni dall’insediamento a portarlo a compimento".

Secondo l'accordo, la Curia renderà disponibili gli ambienti all’ultimo piano della casa parrocchiale, mentre il Comune di Ravello sosterrà un contributo economico per le spese necessarie all’adeguamento strutturale e funzionale dei locali da utilizzare, per un impegno in tre anni, pari a 150mila euro.