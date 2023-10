Partita la messa in sicurezza del costone roccioso a Castiglione di Ravello Iniziata la bonifica dell'area interessata dalla caduta di pietre lo scorso 23 settembre

Manutenzione e sicurezza in Costiera. E' iniziata ieri la bonifica e la messa in sicurezza del costone roccioso in località Castiglione.

A causa delle forti piogge, il 23 settembre scorso si era verificata una cadute di pietre, finite sulla strada statale 163, rendendo necessaria l'istituzione del senso unico alternato.

L'affidamento dei lavori, esperite le pratiche amministrative, è stato avviato dal Comune di Ravello procedendo in danno ai proprietari del costone che, nonostante l'ordinanza, non hanno proceduto all'eliminazione delle cause di pericolo.