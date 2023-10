Università della terza età a Cava: al via le iscrizioni dal 6 novembre L’università quest’anno festeggia il 33° anno accademico: 20 gli indirizzi di studi

Riprendono dal prossimo 6 novembre le lezioni dell’UTE (Università della terza età e del tempo libero). Al via le iscrizioni per frequentare i corsi che si terranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 19, presso la sede di via Della Repubblica, 3 al centro storico di Cava de’ Tirreni (segreteria 089/2967793).

L’università, che quest’anno festeggia il 33° anno accademico, è una associazione riconosciuta ed inserita nello statuto comunale per l’importante valenza sociale e culturale che rappresenta, l’offerta formativa di questa speciale università è molto variegata, dalle scienze politiche, ai laboratori teatrali, all’alfabetizzazione digitale.

Sono venti gli indirizzi di studi ai quali ci si può iscrivere:

Scienze Politiche (prof.ssa Loredana Avagliano) - Storia e conoscenza del territorio (prof.ssa Lucia Avigliano) - Educazione Musicale (prof.ssa Ester Senatore) – Lingua Inglese I e II corso (prof.ssa Lucia Criscuolo) – Lingua Spagnola (prof.ssa Anna Maria Martino) - Psicologia 1 (dott.ssa Adriana Napoletano) - Storia dell'arte e Storia Romana (prof. Antonio Memoli) - Tecnica di rilassamento e Filosofia (prof. Francesco Petruzzelli) - Geologia (prof. Luigi Capuano) - Psicologia 2 (prof. Renato Crespina) - Conversazione Inglese (prof. ssa Anna Trezza) - Matematica (prof.ssa Franca Ciorlieri) - Diritto (prof. Giovanni Sorrentino) – Nozioni Motorie e Sportive (prof.ssa Tina Lambiase) – Scienze Religiose (prof. Massimo Gradisca) Nozioni di base PC e Internet Facile (dr. Massimo Di Gennaro) - Educazione Ambientale (ing. Lorenzo Di Blasi) - Cineforum con dibattito a tema/incontri culturali a tema con i Poeti dell'Associazione Verso Cava (prof. Franco Bruno Vitolo)- Attività manuali e realizzazione presepi in campana di vetro (docenti Orsola Capuano e Anna De Santis) – Laboratorio Teatrale – con messa in scena commedie della Compagnia Teatrale “Gli Instabili” dell'UTE (direzione artistica Orsola Capuano).