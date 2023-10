Lavori in corso a Colliano per la realizzazione di un'area fitness all'aperto Un finanziamento di 30 mila euro nell’ambito dei fondi PNRR

L'Amministrazione comunale di Colliano ha ottenuto, dal Dipartimento per lo Sport, un finanziamento di 30 mila euro nell’ambito dei fondi PNRR Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 - "Sport e Inclusione Sociale".

Nello specifico, il Dipartimento per lo sport ha disposto l'attivazione di una linea di intervento per la creazione di parchi e percorsi attrezzati con finalità ricreative e di inclusione sociale destinando fondi per la fornitura e distribuzione di attrezzature sportive e l'applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera.

Tale somma è stata investita, quindi, per l’allestimento di un'area fitness aperta a tutti, inclusiva, priva di barriere architettoniche, dove sono state installate attrezzature sportive. Si tratta di uno spazio immerso nella natura, interamente pensato per gli amanti dello sport.

"Abbiamo individuato, per la realizzazione del parco sportivo attrezzato, un'area già naturalmente votata allo sport all'aperto, dove in precedenza vi sorgeva un parco giochi , prevedendo l'installazione di attrezzature rivolte all'utilizzo di più target: bambini/giovani grazie al circuito “kids line", adulti, over 65 e persone con disabilità", scrivono dall'amministrazione.

I dettagli

I percorsi attrezzati sono costituiti da itinerari dotati di attrezzature (stazioni) destinate a migliorare il tono ed il coordinamento muscolari (jogging, footing, esercizi all'aperto, ecc...), rivolte all'utilizzo di giovani, adulti, over 65 e persone con disabilità. La tipologia di attrezzature che caratterizzeranno le composizioni garantiranno la possibilità di allenamenti cardio e isotonici organizzati e/o a corpo libero, creando percorsi polivalenti.

Su ogni attrezzo vi sono le indicazioni sul funzionamento della macchina, la descrizione, le indicazioni visive di movimento corretto/scorretto, i consigli di allenamento e QrCode per il collegamento a video tutorial e consigli utili per l'allenamento.

"L'ennesimo finanziamento ottenuto da questa amministrazione dimostra l'amore e la forte dedizione che mettiamo in campo per il benessere, in termini di salute, dei cittadini di ogni fascia di età. Presto tutti potranno usufruire di un'area fitness inclusiva, utile e pratica. Un altro tassello per il miglioramento della nostra comunità", la soddisfazione dell'amministrazione.