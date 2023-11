I bambini incontrano il Papa: presente una delegazione della Costa d'Amalfi Il sindaco di Maiori: Un’esperienza indescrivibile che ha smosso le coscienze di tutti i presenti

Una delegazione dalla Costa d’Amalfi si è unita ai settemila bambini, provenienti da 84 Paesi per incontrare Papa Francesco in Vaticano per condividere le speranze e preoccupazioni per il futuro.

L’evento “I bambini incontrano il Papa”, in Aula Paolo VI, è accompagnato dalla pubblicazione de “L’Enciclica dei bambini”, libro scritto a quattro mani da Padre Enzo Fortunato e Aldo Cagnoli, con la prefazione del Papa che scrive: “Cari bambini, vi abbraccio, e sappiate che il vostro Papa e ‘nonno’ farà di tutto perché possiate vivere in un mondo più bello e buono”.

L’incontro è stato patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione e organizzato in sinergia con Comunità di Sant'Egidio, Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo FS Italiane), Uffici Scolastici Regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

“Un’esperienza indescrivibile - racconta il Sindaco di Maiori Antonio Capone, presente a Roma insieme agli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale Roberto Rossellini - che ha smosso le coscienze di tutti i presenti. Nelle parole di Papa Francesco, un forte monito contro le bassezze dell'odio e del rumore funesto delle armi e un invito ad essere portatori di pace e di amore.”