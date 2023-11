Contursi Terme, attivato uno sportello sociale nelle scuole del comune Un’equipe specializzata sarà impegnata per 18 mesi a sostegno di alunni e docenti

Attivato lo Sportello sociale che opererà nell'Istituto di istruzione superiore “E. Corbino” e nell'Istituto Comprensivo di Contursi Terme. Grazie al progetto ConLABora, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, è stata prevista quest’azione specifica. Lo sportello potrà fornire agli insegnanti, alle famiglie, agli studenti, quelle conoscenze adeguate per riconoscere i segnali di disagio, ma potrà anche costruire un lavoro di rete con i servizi territoriali, nell’ottica della tutela del minore e della sua famiglia attraverso interventi globali e non settoriali.

Si tratta di un vero e proprio strumento che rende le scuole sempre più aperte al territorio e che è impegnato a produrre soluzioni in grado di rispondere ai nuovi bisogni della “comunità educante”, derivati dalle tante problematiche che attanagliano gli studenti, soprattutto in età adolescenziale. Con questo strumento si punta così a prevenire il rischio di dispersione e abbandono scolastico, ma anche ad arginare fenomeni di devianza, di bullismo, di emarginazione.

Lo sportello è formato da una equipe composta da una psicologa, un’assistente sociale, una pedagogista ed un mediatore culturale, figure particolarmente richieste dalle scuole per arginare le problematiche in essere, sulle quali, anche grazie a questo progetto, si intende intervenire grazie a figure specializzate e dedicate a quanti ruotano intorno al mondo della scuola, a vario titolo.

Lo sportello sarà curato dalla coop Tertium Millennium, partner del progetto che ha l’associazione Arcobaleno quale capofila di ConLABora, e sarà attivo presso le scuole per due giorni a settimana, 3 ore al giorno. L’attività si avrà per tutto l’anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025, per 18 mesi complessivi.