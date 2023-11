Manutenzione a Cava de' Tirreni, nuova viabilità in località Cappuccini Invertito il senso unico in via Giovanni Ciranna, l'ordinanza

Partono i lavori di manutenzione a Cava de' Tirreni, in località Cappuccini, a seguito di un cedimento di via Pasquale Atenolfi.

L'avviso

Per la consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, e per la rete di distribuzione della 2i Rete Gas, l’Assessore alla viabilità Germano Baldi e il Comando della Polizia Locale, hanno provveduto con apposita ordinanza sindacale, alla modifica del dispositivo di circolazione veicolare, invertendo il senso unico in via Giovanni Ciranna, per consentire ai veicoli provenienti da via Oreste di Benedetto e da via Giovanni Abbro, di inserirsi sul tratto di via Pasquale Atenolfi non interessato dai lavori, direzione centro cittadino.