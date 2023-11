Crolla un altro masso a Ravello: istituito il senso unico alternato su ex373 Si attendono ora i sopralluoghi dei tecnici per verificare lo stato del costone

Non c'è pace per le strade della Costiera Amalfirana. Dopo Amalfi, un nuovo crollo si è verificato anche a Ravello dove, a causa della caduta di un masso, avvenuto in nottata lungo la ex 373, che collega Ravello a Castiglione, è stato istituito il senso unico alternato in prossimità del tratto interessato.

Il crollo è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Si attendono ora i sopralluoghi dei tecnici per verificare lo stato del costone sovrastante la strada ed iniziare gli eventuali lavori di messa in sicurezza.