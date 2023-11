Allarme truffe agli anziani a Positano, il Comune mette in guardia i cittadini L'appello: "In caso di telefonate sospette contattare tempestivamente le forze dell’ordine"

Allarme truffe agli anziani in Costiera Amalfitana. L'amministrazione comunale di Positano ha voluto mettere in guardia la cittadinanza dopo la segnalazione di nuovi episodi che si stanno verificando sul territorio da parte delle forze dell’ordine:

"Invitiamo tutti i cittadini a prestare la massima attenzione alle truffe telefoniche e con falsi addetti che bussano alle porte chiedendo denaro, attenzione anche a truffatori che si spacciano per familiari al telefono e fanno richieste in denaro. Preghiamo i familiari di avvisare anche le persone più anziane. In caso di telefonate sospette contattare tempestivamente le forze dell’ordine", l'appello.