Capaccio, posa della prima pietra per la mensa della scuola Zanotti Bianco Il progetto prevede l’ampliamento della struttura esistente in viale Padre Pio

Anche la scuola Zanotti Bianco avrà la sua mensa scolastica. Si è tenuta questa mattina la cerimonia di posa della prima pietra della mensa scolastica della scuola di Capaccio Scalo.

Il progetto prevede l’ampliamento della struttura esistente in viale Padre Pio, adibita a scuola secondaria di primo grado, per la creazione di ambienti dedicati alla mensa scolastica e ai servizi annessi.

"Dotare un edificio scolastico di locali da adibire a mensa vuol dire permettere alla scuola di organizzare meglio l’attività didattica e l’offerta formativa e quindi di offrire ai ragazzi maggiori opportunità non solo di apprendimento ma anche di socializzazione. - scrive il sindaco Alfieri - Non solo: permettere agli studenti di trascorrere maggior tempo a scuola è anche un aiuto concreto per le famiglie di lavoratori".